تموين العاصمة: ضبط وتحريز 3.5 طن دجاج وبط مجهولة المصدر

واصلت مديرية تموين العاصمة وادارتها المنتشرة بجميع انحاء المحافظه شن حملاتها المكثفة ليل نهار للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن ومراقبة الاسواق والتصدي لجميع انواع المخالفات.

وقتل ناصر ثابت وكيل اول وزارة التموين بالعاصمة، انه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات محافظ القاهرة بضرورة متابعة الاسواق وتكثيف الحملات الرقابية تم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه.

واضاف أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة خلال اليومين الماضيين لتموين العاصمة على المحال والاسواق والمطاعم حيث اسفرت جهود القائمين علي هذه الحملات عن ضبط وتحريز 3ونصف طن من البط المجمد والدجاج وامعاء بقري مملحة داخل تلاجة ومطعم بمنطقة السلام اول

وتم تحرير محضر عدم وجود فواتير دالة على حيازة كميات من البط والدواجن المجمدة منزوعة الاحشاء وايضا الهانكات المستوردة ،(أمعاء بقرى مملحه) وتم التحفظ على كمية 2400كجم أمعاء مملحة ومحفوظة ببراميل مجهولة المصدر و410 دجاجة زنه 1.300جرام للواحدة و250 بطو مجمدة بوزن الواحدة 2.50 كجم مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها على ذمة المحضر.

كما شملت الحملة المكبرة تحرير محضر جنحة جزئية لأحد مخازن تجهيزات إحدى المطاعم الشهيرة بنطاق دائرة عين شمس وتم تحريز 760 كيلو دجاج مجهول المصدر وتحرير محضر للقيام بمخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص وحيازة اغذية بدون بيانات ومخالفة القوانين الخاصة بقمع الغش والتدليس والقوانين الخاصة بحماية المستهلك ومراقبة الاغذية.

وتم التحفظ على 270 دجاجة منزوعة الاحشاء بوزن1700جم باجمالى459 كيلو بدون بيانات ومجهولة المصدر وايضا عدد 300 كيلو اجزاء قطع دجاج متبل وبدون بيانات وذلك على ذمة المحضر لحين صدور قرار النيابة.

تمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية محاس ناصر ثابت عبد السلام وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملة بقيادة مجدي عبد العال مدير الرقابة التجارية.

وأكد ناصر ثابت على الاستمرار دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن ايضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار.

وشدد علي انه لا تهاون او تراخي في حق المواطن وان حق المواطن خط احمر ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى.

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