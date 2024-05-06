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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. نافورة حديقة الأزهر حديث جمهور زائريها في عيد شم النسيم

صدى البلد

توافد عدد كبير من المواطنين على حديقة الأزهر  في شم النسيم  للاحتفال مع الأهل والأصدقاء.


وبرغم الأشجار العالية والمساحات الخضرة الواسعة في شم النسيم التي توفر ظل ليحمي الزوار من أشعة الشمس إلا أنهم لم يسلموا من حرارة الجو القاسية والذي جعل الزوار يبحثون عن طرق بديلة للهروب من الحر في شم النسيم.


ورصدت عدسة “صدي البلد ” اتجاه عدد كبير من الزوار باختلاف الفئة العمرية لنافورات المياه الموجودة بحديقة الأزهر للعب بها والتخلص من حرارة الشمس.

 

وقام عدد كبير من العائلات بافتراش الأرض في حديقة الأزهر خلال أيام عيد الفطر للاستمتاع بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء أثناء تناول الطعام مع العائلة ولعب الأطفال كرة القدم.

وحرص عدد من الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الاحتفال في عيد شم النسيم

 

وتوافد عدد كبير من زوار الحديقة إلى منطقة الملاهي الموجودة بها ليستمتع الأطفال باللعب في الألعاب المختلفة

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