نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة هبة مجدي زوجة المطرب محمد محسن عن تعرض ابنها موسى لوعكة صحية اضطرت على أثرها نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.



ونشرت هبة ستورى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام صورة لموسى وهو يتلقى العلاج فى المستشفى وكتبت عليها قائلة: اللهم أنت الشافي المعافي.



هبة مجدي تحيى ذكرى رحيل والدها



أحيت الفنانة هبة مجدي ذكرى وفاة والدها الثامنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها الثامنة

ونشرت هبة مجدي صورة رفقة والدها، وعلقت عليها قائلة: "ولا حب بعد حب الأب هو الدنيا بكل ما فيها، الذكرى السنوية الثامنة على وفاة بابا اللهم أدخله فسيح جناتك واعف عنه واعف عنا جميعا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله".

وكانت قد شاركت الفنانة هبة مجدي، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.