هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام..شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت هبة في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستانا طويلا محتشما مشجر ، ومعتمدة على الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

أحيت الفنانة هبة مجدي ذكرى وفاة والدها الثامنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها الثامنة

ونشرت هبة مجدي صورة رفقة والدها، وعلقت عليها قائلة: "ولا حب بعد حب الأب هو الدنيا بكل ما فيها، الذكرى السنوية الثامنة على وفاة بابا اللهم أدخله فسيح جناتك واعف عنه واعف عنا جميعا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله".