خالد عكاشة: إيران تمتلك عمقا استراتيجيا وجغرافيا أوسع بكثير من إسرائيل

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلاً من إيران وإسرائيل لديهما رغبة في إطالة أمد الحرب الحالية، موضحًا أن إيران تسعى لتعويض الخسائر الأولية التي تلقتها، والتي وصفها بأنها "موجعة وتمثل إهانة لسمعة الدولة الإيرانية".

وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل نجحت عبر سنوات ماضية في تنفيذ اختراقات استخباراتية عميقة داخل إيران، شملت اغتيال علماء بارزين، وهجمات سيبرانية على منشآت عسكرية ومحطات كهرباء .

وأكد أن الضربة الافتتاحية للحرب، والتي بدأتها إسرائيل، حملت طابعًا استعراضيًا متعمدًا؛ لهزّ دائرة القيادة والسيطرة الإيرانية، مشبهًا ذلك بمحاولة تكرار النموذج الذي استخدم ضد "حزب الله" عبر استهداف بنيته القيادية.

وأوضح خالد عكاشة، أن تصاعد الصراع يشير إلى احتمال اقتراب استهداف المقدرات المدنية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك عمقًا استراتيجيًا وجغرافيًا أوسع بكثير من إسرائيل، فهي تعادل 10 أضعاف مساحتها، ما يجعل الوصول إلى "نقطة النصر" أسهل نسبيًا لطهران، إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر لدعم تل أبيب.

وأشار إلى أن إيران دولة تمتلك منظومة إنتاج عسكري متكاملة، تصنّع طائرات مسيّرة وأسلحة وتنتج النفط والغاز، وهي ليست دولة فقيرة، بل عنيدة شعبيًا حتى في ظل صراعها مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المعارضة الإيرانية، رغم موقفها من النظام، كانت قد عارضت في السابق الميزانيات الضخمة المخصصة لدعم أذرع طهران في المنطقة.