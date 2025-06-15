بعد إصابته| الخطيب يطمئن على إمام عاشور ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة له

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بالمهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للاطمئنان على إصابة اللاعب إمام عاشور التي لحقت به أمس أثناء مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية.

ووجه محمود الخطيب، بضرورة توفير كل الإمكانات والرعاية الطبية المتكاملة للاعب، مؤكدًا أن النادي يضع سلامة لاعبيه في مقدمة أولوياته، ويحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

وأكد رئيس الأهلي ثقته الكبيرة في أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، للقيام بكل ما يلزم من أجل سلامة اللاعب ورفع معنوياته وتجهيزه؛ حتى يعود بأسرع وقت ممكن، متمنيًا الشفاء لـ عاشور والعودة للملاعب للمساهمة مع زملائه في البطولات القادمة.