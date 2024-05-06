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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد إعلان محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا.. مشاهير تجرعوا آلامه وانتصروا عليه

محمد عبده - روبن
محمد عبده - روبن - لويد أستن - روبرت دي نيرو

تعتبر أمراض البروستاتا من أكثر الأمراض التي تهاجم الذكور في مراحل مختلفة من العمر؛ وذلك للدور المهم الذي تقوم به البروستاتا في جسم الإنسان، وفي الطبيعي لا تظهر أية أعراض واضحة أو متفق عليها يشكو منها الرجال، ومؤخرا كشف المطرب محمد عبده عن إصابته بـ سرطان البروستاتا من خلال مقطع فيديو متداول لـ محمد عبده على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونستعرض في السطور التالية بعضًا مما يجب معرفته عن هذا المرض..

 

هل تصيب أمراض البروستاتا الشباب؟

يشيع لدى الكثيرين أن أمراض البروستاتا مقتصرة فقط على الرجال كبار السن، وهذا أمر منافٍ للحقائق العلمية والطبية التي أثبتت أن للشباب نصيبًا من الإصابة بأمراض البروستاتا المختلفة، كما أن أمراض البروستاتا تظهر على المتزوج وغير المتزوج.

 

دور البروستاتا في جسم الرجل

تقوم البروستاتا بدور حيوي وفعال في تغذية الحيوانات المنوية وتحسين جودتها، كما أنه لو حدث إصابة بها في سن الشباب؛ تكون عبارة عن التهابات قد تتفاقم نتيجة إهمال أعراضها والقضاء على مسبباتها، أما كبار السن فيحدث لهم ما يعرف بـ  تضخم البروستاتا.

 

علاج البروستاتا

يعد العلاج الدوائي الذي قد يستمر لفترة قصيرة أو ممتدة لشهور وسنين، من أكثر العلاجات المنتشرة والمستخدمة في الأوساط الطبية لعلاج أمراض الذكورة بصفة عامة وأمراض البروستاتا بصفة خاصة، وقد يكون العلاج الدوائي في بعض الحالات غير فعال فيلجأون إلى الجراحات، مثل "تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر"، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر.

 

سرطان البروستاتا.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

تتعدد أمراض البروستاتا، وتتحكم فيها كثير من الأمور، منها العوامل الوراثية والعمر والزواج من عدمه، والتنبه مبكرًا لأعراضها وقابلية الاستجابة للعلاج في مدة قد تطول أو تقصر.

ومن أشهر تلك الأمراض تضخم البروستاتا وهذا نجده في كبار السن، والتهابات البروستاتا البسيطة أو المزمنة وأكثرها في الشباب.

ويأتي في قمة هذه الأمراض، - كما يعد أخطرها إصابة وعلاجًا - سرطان البروستاتا؛ حيث يعد من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا، كما يمكن اكتشاف الإصابة به مبكرًا في المراحل الأولى للمرض، خصوصا مع تقدم مراحله حيث تظهر أعراض مبكرة.

وتعد احتمالات الإصابة بـ سرطان البروستاتا أكبر عند الرجال الذين لديهم جينات وراثية، أو عوامل وراثية، أو من يتناولون الدهون بكثرة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ومن أبرز العلامات الشائعة لسرطان البروستاتا صعوبة عملية التبول، أخذ وقت طويل في التبول، البول الدموي، آلام العظام، انتفاخ الساقين والحوض. 

 

مشاهير عانوا من سرطان البروستاتا

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

كان قد أدخل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر العام الماضي، وأجرى جراحة لعلاج سرطان البروستاتا الذي تم اكتشافه في وقت سابق من الشهر خلال فحص روتيني، وعانى من مضاعفات الإجراء الطبي بعد أسبوع وتم نقله إلى المستشفى في 1 يناير الماضي، وأدخل إلى العناية المركزة.

لاعب كرة القدم أريين روبن

واجه الهولندي أريين روبن، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، سرطان البروستاتا حتى تمكن من هزيمته عام 2004 من خلال إجراء جراحة لاستئصال الورم، وعاد إلى ساحات الملاعب مجددًا.

الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو

أعلن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، إصابته بسرطان البروستاتا في عام 2003، إذ أصُيب بالمرض بعد إتمامه عامه الستين، قال دي نيرو في لقاءاته الصحفية، إنه كان يخضع للفحوصات الروتينية، التي يعتاد على إجرائها كل 6 أشهر لـ البروستاتا، بعد تحليله تبين بأنه غير حميد، من بعدها بدأ على الفور الخضوع للعلاج، الذي ساهم في تحسن حالته بسرعة وعدم تدهورها.

 

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

ومؤخرا كشف محمد عبده عن إصابته بسرطان البروستاتا من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

وانهالت رسائل الدعم والمساندة على محمد عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

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