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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

هل كريم فهمي سبب
هل كريم فهمي سبب طلاق هنا الزاهد .. تصريحات صادمة

تصريحات نارية وجريئة أصدرها الفنان كريم فهمي قالها بعد حلوله ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُعرض على قناة الجديد اللبنانية، جعلته يتصدر ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

ونكشف في الفيديو التالي، عن تصريحات الفنان كريم فهمي وعن علاقاته قبل الزواج، وكذلك عن الخلاف بينه وزوجته وبين الفنانة هنا زاهد طليقة شقيقه وعن تجربة "المساكنة" التي عاشها.

 

 

 

يذكر أن كريم فهمي عرض له حكاية "قرض شخصي" وهي إحدى حكايات مسلسل "حدث بالفعل" تدور أحداثها حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

وحكاية "قرض شخصي" بطولة كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد المغني، من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

 

كريم فهمي الفنان كريم فهمى هنا زاهد كريم فهمي وهنا زاهد تجربة المساكنة

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