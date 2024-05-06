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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين الأقصر تضبط ربع طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك

صدى البلد

شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر على مفتشى التموين ، الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة وحرصا من تموين الاقصر على سلامة المواطنين .


وقامت مديرية تموين الأقصر بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة  بحمله على الأسواق ومحلات الأسماك المملحه وتم ضبط ربع طن من الأسماك المملحه غير صالحه للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
 

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واكد وكيل وزارة التموين بالاقصر ان مديرية تموين الاقصر تراقب و تتابع و تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
ووجه المفتشين بالمديرية والادارات الفرعية الى رفع درجة الاستعداد تماشيا مع فترة الاعياد بشم النسيم من اجل ضبط المخالفين والتاكد من صلاحية الاسماك والملوحه المعروضة للبيع للاستهلاك وذلك عبر التفتيش و الفحص بالاشتراك مع الجهات المختصة الطب البطري والصحة 
 

كذلك عبر نشرات التوعيه و النصائح بشأن شراء و تناول الفسيخ والسمك المملح لزيادة وعى السادة المواطنين 
هذا و وتهيب تموين الاقصر بالمواطنين الابلاغ عن المخالفين وتؤكد على ان تموين الاقصر تاخذ كل ابلاغ بجدية وتقوم غرفة عمليات المديرية بمتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة واتخاذ ما يلزم

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