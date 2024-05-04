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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع

صدى البلد

هنأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر شعب المحافظة بمناسبة عيد القيامة وأعياد الربيع وشم النسيم ، وتمنى للجميع السلامة وقضاء أوقات سعيدة راجيا المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

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وبمناسبة العطلات الرسمية التي اعلنتها الحكومة يومى الاحد والاثنين، اصدر محافظ الأقصر أمرا  إداريا لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية
(الصحة - التموين- المرور - الأسعاف – الرعاية الصحية و الحماية المدنية - النقل النهرى - الطب البيطرى )، بان يتم التأكيد على رفع درجات الاستعداد للعيد وتجهيز وتأمين الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات مع عدم حدوث تجاوزات بشأنها مع التشديد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبيه وكافة الأدوية.

كما أكد على ضرورة متابعة حركة السير فى النيل لوسائل النقل النهرى المختلفة ( معديات الاهالى، والمراكب الشراعية، لانشات النزهه وغيرها ) والتأكيد على الالتزام بالحمولة وتعريفة الركوب المقررة ومنع التجاوزات.

واشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات والمديريات  الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى والمرور والحماية المدنية والأسعاف والنقل النهرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الاسواق خاصة اماكن بيع اللحوم والدواجن والمجمدات ومحلات الاسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة والمخابز ومنافذ بيع السلع للمواطنين والاسواق للتأكد من صلاحية المنتجات وضبط السلع المخالفة والغير صالحة .

وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسيه والشبكه الوطنيه للطوارئ وغرف العمليات والازمات بالمديريات.

وللإبلاغ عن اى بلاغات يتم الإتصال علي رقم 0952374903 لمتابعة الموقف مع الجهات المعنية .

الأقصر الحملات الرقابية اللحوم والدواجن تعريفة الركوب رؤساء المراكز والمدن غرفة عمليات المحافظة غرف العمليات والأزمات

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