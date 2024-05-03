أستاذ بجامعة الأقصر يحصل على جائزة أفضل باحث عربي مُتميز

حاز الدكتور أحمد جمال عيد الأستاذ المُشارك بقسم التصميم والتواصل البصري بجامعة الأقصر على جائزة "أفضل باحث عربي مُتميز " من معامل التأثير العربي وجامعة أبوظبي ،على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن مُجمل نشاطاته البحثية والعلمية ، جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي - النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي، برعاية الدكتور عمرو عزت سلامة - أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم الغالي والبحث العلمي الأسبق بجمهورية مصر العربية، و الدكتور غسان عوّاد - رئيس جامعة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، وبرئاسة الدكتور محمود عبد العاطي - رئيس معامل التأثير العربي والحاصل على أفضل عالم رياضيات بالعالم ، وبحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الجامعات والعلماء وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة.



جاء المؤتمر بجامعة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وسط حشد علمي وإعلامي وثقافي كبير.

الجدير بالذكر أن د.أحمد جمال عيد هو أستاذ التصميم الجرافيكي المُشارك ورئيس قسم الجرافيك الأسبق والمستشار الثقافي الأسبق لرئيس جامعة الأقصر، ومدير وحدة المشروعات الأسبق بجامعة الأقصر. والمعار حاليا بإحدى الجامعات العربية خارج مصر، حاصل على التأشيرة الذهبية فئة النوابغ والمُبدعين من أهل الثقافة والفن بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو عضو اتحــاد كتاب مصر ، ومستشار الاتحاد للشئون الفنية فرع جنوب مصر ، كما أنه قاص وناقد وفنان تشكيلي، وأخصائي تعديل السلوك والعلاج بالفن جامعة عين شمس، ومدرب مُعتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، صدر له (16) مؤلف ما بين النقد الأدبي والدراسات الأكاديمية والعلمية مع دور النشر المختلفة بمصر والإمارات والأردن. كما أنه نشر (38) بحث علمي مُحكم في مجلات علمية عالمية مُصنفة في مجالي الفنون التشكيلية والتصميم الجرافيكي، وهو مُقدم برنامج “حدوتة في كاريكاتير” على شاشة قناة النيل الثقافية بمصر. كما أنه حاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في مجال النقد عام 2015، وجائزة مهرجان ابداع الدولي بإمارة دبي في مجال الرسوم المتحركة عام 2004 وأقام العديد من المعارض التشكيلية بمصر وألمانيا والإمارات.

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