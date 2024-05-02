بمشاركة بيطري الأقصر.. تموين إسنا تشن حملة موسعة قبل شم النسيم

أصدر الدكتور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر تعليماته بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصه قبل أعياد الأقباط وأعياد شم النسيم .



وقامت إدارة إسنا بمشاركة الطب البيطرى بشن حملة تموينية موسعة في نطاق الإدارة حيث أسفرت عن ضبط 110 كيلو من الملوحة والأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالاسواق و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وشملت الحملة المرور على باقي الأنشطة التموينية حيث تم تحرير 4 مخالفات لمخابز بلدية منها عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات وعدم وجود ميزان حساس داخل المخبز و عدم وجود قائمة تشغيل للمخبز.



كما تم تحرير 10 محاضر عدم إعلان مخابز سياحية وأفرنجية بالإضافة إلى 16 محضرا لعدم إعلان أنشطة مختلفة.