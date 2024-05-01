محافظ الأقصر: نستهدف تنمية الموارد الذاتية والتخطيط الاستراتيجي

استقبل محافظ الأقصر مصطفى ألهم ، اليوم الأربعاء ، مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم، ومدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية الدكتورة شريفة ماهر، وتطوير نظم العمل وفريق عمل المشروع؛ لمناقشة آليات تعزيز وتفعيل عمل التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير المساعد وعدد من الجهات المختصة ، وفي إطار خطة عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، ووفقا لتوجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، بدعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي، وإعداد استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة.

وأوضح مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية أن تنفيذ مشروع الدعم الفني بالوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي عبر وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي للمحافظات، وذلك من خلال استهداف مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية وهما تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة والتخطيط الاستراتيجي.

من جهته، أكد المحافظ الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية في مجالات دعم جهود المحافظات لتطوير الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، خاصة في المجالات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين كأولوية ملحة وتدعم وتعزز الموارد الذاتية للمحليات، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابي ، ويعزز الرؤى والاستراتيجيات المحلية المستهدفة تحسين مستوى وجودة القطاع الخدمي، من خلال خلق قيمة مضافة وقدرات تنافسية متنوعة، وتعزيز القطاع التنموي فى مختلف المجالات الاقتصادية .

كما أكد التنسيق والتعاون ما بين الجهات المنوطة بالمحافظة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030 التي ترعاها وتتبناها القيادة السياسية وتواصل الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها المختصة ترجمتها الى واقع عملي ومشروعات كبرى خدمية وتنموية، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الأطراف المعنية لتفعيل وتعظيم دور الاستراتيجية المحلية للمحافظة في تحقيق التنمية المحلية الموجودة.

وناقش محافظ الأقصر مع فريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية أهم الفرص الاستثمارية بالمحافظة التي تخدم المواطنين، متناولاً الرؤى والأهداف الاستراتيجية والبرامج الخاصة بإعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الاقتصادى ـ الاجتماعي بالمحافظة لإطلاق أعمال إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الأقصر 2030 على مدار يومين.

وسيتضمن الاجتماع مع عدد من الجلسات واللقاءات منها جلسة مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة الفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية للوقوف على آليات تنفيذها على أرض الواقع، وجلسة مع رؤساء مراكز المدن بمحافظة الأقصر لمناقشة آليات حصر الموارد المالية المحلية الذاتية بالمحافظة ، وأهمية العمل على تنميتها والتعرف على الأنشطة والمشروعات، وأهم مصادر الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة ، وجلسة مع رؤساء لجان الموارد الذاتية بالمحافظة استهدفت التعريف بالموارد الذاتية للمحافظة وأهمية العمل على تنميتها والتعرف على الصورة العامة للموارد المحلية وموقف الأنشطة والمشروعات التي تدر موارد ذاتية ومعوقات عملها.