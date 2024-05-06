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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز القومي للسينما يختتم تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73"

حسين بكر
حسين بكر

انتهي المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر  أول أمس السبت، من تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب  (اكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

حيث تكشف احداث الفيلم عن اسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والادوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والادوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وقد قامت الدكتورة قدرية سعيد  بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلاً من مدير التصوير "مينا منيس", مهندس الصوت "اسلام عبد السلام", مهندس الديكور "اشرف فاضل", مدير الانتاج "د/ جيهان ابراهيم", القائم بتسيير اعمال الادارة العامه الانتاج المخرجه / رانية محمود.

وقد صرح مخرج الفيلم انه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في انتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات اكتوبر.
ومن جانبه أوضح المركز القومي للسينما  انه سيتم عرض فيلم ابطال من ذهب ( اكتوبر ٧٣ )   في احتفالات اكتوبر القادم.

المركز القومي للسينما أبطال من دهب اكتوبر 73

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