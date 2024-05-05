إيلون ماسك يتنبأ بأن الدولار لن يساوي شيئًا .. ما القصة ؟

أثار تصريح للملياردير إيلون ماسك عن الدولار جدلًا واسعًا، حيث تنبأ ماسك بأن "الدولار لن يساوي شيئًا"، كما حذر من "طباعة الأموال بشكل خفي".

وجاء تصريح إيلون ماسك الصادم ردًا على منشور لأحد مؤثري منصة X والذي تضمن اقتباسًا لمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هربرت مكماستر يدعو إلى الإنفاق العسكري ويجب مضاعفة هذا المبلغ إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي تحسباً لاندلاع "حرب عالمية أخرى".

وقال ماسك "نحن بحاجة إلى القيام بشيء حيال ديوننا الوطنية وإلا فإن الدولار لن يساوي شيئًا".

وحذر ماسك من أن الدولار الأمريكي لن يساوي شيئًا قريبًا لأن "طباعة النقود الخفية" تدفع أسعار البيتكوين والإيثيريوم والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتفاع.

ووصلت ديون الولايات المتحدة مؤخرًا إلى 34 تريليون دولار بسبب وباء كوفيد- 19 وعمليات الإغلاق والإنفاق التحفيزي الضخم، وستضيف تريليون دولار أخرى كل 100 يوم، وفقًا لمحللي بنك أوف أمريكا الذين توقعوا أن تشهد عملة البيتكوين "عامًا قويًا" نتيجة لذلك.

وكتب آرثر هايز، والذي شارك في تأسيس شركة BitMex الخاصة بالعملات المشفرة، أنه يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 70 ألف دولار لكل عملة بيتكوين بسبب الاحتياطي الفيدرالي والولايات المتحدة. تبدأ وزارة الخزانة "أشكالًا خفية لطباعة النقود" من شأنها أن تساعد سوق العملات المشفرة على البدء في الارتفاع البطيء.

وفقًا لـ “ فوربس” فإن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي قال إنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي رفع أسعار الفائدة، وأنه سيبطئ الوتيرة التي يسمح بها لعائدات السندات المستحقة بالخروج من الميزانية العمومية دون إعادة استثمارها.

ويعني هذا التباطؤ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض ميزانيته العمومية بمقدار 300 مليار دولار سنويًا مقارنة بمعدل 720 مليار دولار عندما بدأ ما يسمى ببرنامج التشديد الكمي.

ويأتي تحذير ماسك من انهيار الدولار الأمريكي في أعقاب تحذيرات مماثلة من آخرين، ففي الشهر الماضي، أصدر ملياردير البيتكوين الأسطوري تيم دريبر توقعات "كارثية" للدولار الأمريكي - محذرًا من أن الدولار سوف ينهار بحلول عام 2030.

وتوقع محللو “جيفريز” في العام الماضي، أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة تشغيل طابعة النقود في عام 2024 بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد، مما قد يؤدي إلى انهيار الدولار الأمريكي وتغذية طفرة في أسعار البيتكوين لمنافسة الذهب.