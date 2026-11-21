حالة من الحزن خيمت على محافظة مطروح، عقب وفاة اللواء إدريس مصطفى عبدالرحمن طرام العشيبي، أحد أبرز الشخصيات الشرطية والقبلية والمجتمعية بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة مدارس الروضة الخاصة، والذي وافته المنية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، عن عمر ناهز 83 عامًا.

السيرة الذاتية

وُلد اللواء الراحل في 20 يونيو 1943، وينتمي إلى قبيلة العشيبات إحدى قبائل أولاد علي، ويُعد من أصحاب المحطات البارزة في تاريخ مطروح، حيث كان أول ضابط شرطة من أبناء المحافظة، وواصل مسيرته المهنية حتى وصل إلى رتبة لواء بوزارة الداخلية.

وبعد انتهاء خدمته الشرطية وإحالته إلى التقاعد، واصل الراحل عطاءه في العمل المجتمعي، وتولى رئاسة مجلس إدارة مدارس الروضة الخاصة، التي تُعد من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية الخاصة بمطروح، وكان له حضور بارز في الأوساط التعليمية والمجتمعية.

وعلى المستوى القبلي، احتفظ اللواء إدريس طرام بمكانة كبيرة بين أبناء قبيلته وأهالي المحافظة، باعتباره أحد كبار عواقل العشيبات، وشارك في العديد من المناسبات واللقاءات القبلية، وكان من الوجوه المعروفة في جهود الإصلاح والصلح ولم الشمل.

وكان من آخر مشاركاته المجتمعية حضوره البارز في مهرجان الزيتون الأول بمدينة مرسى مطروح خلال أكتوبر الماضي، حيث كان أحد المشاركين والمؤسسين للمهرجان، قبل أن يرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه وأبناء المحافظة.

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