احتشدت سيدات قرية منشأة فاضل التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة في مبادرة مجتمعية خالصة، اقتصرت المشاركة فيها على سيدات القرية فقط، ليتمكنوا خلال ساعتين فقط من جمع 270 ألف جنيه لصالح إنشاء مركز طبي خيري يخدم غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا، في صورة حية تجسد قيم التكافل الاجتماعي والتسابق نحو عمل الخير.

وشهد اللقاء إقبالا لافتا من سيدات القرية اللاتي حرصن على المساهمة كل حسب استطاعتها، في مشهد عكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وحول ساعة من العمل التطوعي الجماعي إلى خطوة عملية لدعم منظومة الصحة بالجهود الذاتية.

ومن المنتظر أن يمثل المشروع الطبي الجار إنشاؤه إضافة مهمة لأهالي القرية والمناطق المجاورة، إذ يضم حزمة من الخدمات الطبية والرعائية المتنوعة، من أبرزها:

-عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية لتسهيل الكشف والمتابعة الدورية.

-مركز للغسيل الكلوي لتخفيف أعباء الانتقال والعلاج عن مرضى الكلى.

-حضانات أطفال لدعم الرعاية المبكرة لحديثي الولادة.

-وحدة عناية مركزة للتعامل مع الحالات الحرجة.

-مركز لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات متخصصة وداعمة لهم ولأسرهم.

وتؤكد هذه المبادرة أن التكاتف المجتمعي والعمل التطوعي القائم على المشاركة المباشرة من أبناء القرية وسيداتها يظلان ركيزة أساسية في دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.