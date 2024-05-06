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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضحية شم النسيم| هرب من الحرارة للاستحمام في الترعة فعاد لأسرته جثـ.ة

الضحية
الضحية

حالة من الحزن خيمت على أهالي مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك بعد غرق شاب أثناء نزولة للترعة هربا من حراراة الجو خلال إجازة عيد شم النسيم، الأمر الذى تسبب في حالة من الصدمة.

 

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره  أثناء الاستحمام هربا من الحر أثناء إجازة شم النسيم، ونجحت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى السنطة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق شاب داخل أحد المجاري المائية المارة بقرية القرشية، بدائرة مركز السنطة.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري والأهالي، من استخراج الجثة وتبين أنها لشاب، يدعي "محمد قنديل"، في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية القرشية، وأن سبب الوفاة هو "اسفكسيا الغرق"، وذالك لعدم إجادته السباحة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

 

 

 

 

اجازة شم النسيم أحداث الواقعة استحمام بالغربية

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