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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي.. أسعار مرسيدس EQ بالسوق المحلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، إلى جانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع اقتراب دخول فصل الصيف يجب علي ملاك السيارات أن يقوموا بعمل صيانة لـ دورة التبريد؛ وذلك من أجل الابتعاد عن الأعطال المحتملة التي تؤثر على أداء السيارة خلال فصل الصيف .

هيكل السيارة الخارجي يعمل علي دعم وتثبيت مكونات السيارة، بالإضافة إلى إسهامه في توازن السيارة ويزيد من التماسك في مختلف الحالات، منها التسارع وتغيير الاتجاهات وحتى في أثناء التصادم مع أجسام خارجية، ويوفر هيكل السيارة الخارجي القدرة على حماية السائق ومكونات السيارة مع ضمان المرونة اللازمة لحركة السيارة.

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا بيكانتو 2024، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وأنيق.

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة، حيث استقر سوق السيارات حاليا، وعادت إليه الحياة من جديد؛ بسبب إقبال المواطنين على شراء السيارات بمختلف فئاتها لتناسب احتياجاتهم، وتساعدهم على التنقل والذهاب لأعمالهم .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنون، خاصة بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة، وذلك جاء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، ومن ضمن تلك الإصدارات إم جي 5 موديل 2024.

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