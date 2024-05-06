مواصفات كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا بيكانتو موديل 2024 ، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

مواصفات كيا بيكانتو 2024 بالشكل الجديد

- وسائل الأمان بـ كيا بيكانتو :

مواصفات كيا بيكانتو 2024 بالشكل الجديد

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 العديد من مميزات السلامة والأمان من ضمنها، محذر التصادم الأمامي، ونظام التعرف على راكبي الدراجات والمارة، ونظام الكبح الاضطراري، ومحذر الزاوية الميتة، ومساعد الحفاظ على حارة السير ، ومساعد الرجوع للخلف.

- محرك كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد :

مواصفات كيا بيكانتو 2024 بالشكل الجديد

زودت سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد بمحرك ينتج ثوة 46كيلووات، أي ما يعادل 63 حصان، ومنها نسخة تصدر قوة 58 كيلووات، أي ما يعادل 79 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد :

تحتوي سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة من ضمنها، مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، ، وبها فتحة تهوية رئيسية، ومصابيح خلفية ممتدة.

مواصفات كيا بيكانتو 2024 بالشكل الجديد

وتأتي كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد بطول 3605 مم، وبها حقيبة خلفية بسعة 1.010 لتر، وبها عجلات مقاس 15 بوصة، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 16 بوصة.

مواصفات كيا بيكانتو 2024 بالشكل الجديد

وتمتلك قمرة رقمية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة، ونظام ملتيميديا، وبها وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر البلوتوث، ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وجوجل أندرويد أوتو.