مقتل عاملين في الهلال الأحمر الإيراني خلال غارة إسرائيلية على طهران

أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني اليوم الإثنين بمقتل عاملين في طهران في هجوم إسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني: "وقع هذا الهجوم بينما كان المسعفون يلتزمون بمسؤولياتهم الإنسانية الأساسية، ولم يشاركوا في أي نشاط عسكري"، بحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ونشرت الجمعية صورًا لسيارة متفحمة ومتضررة بشدة، قالت إنها سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي تعرضت للهجوم.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير من وسائل إعلام رسمية إيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ووفقًا لوكالة “مهر نيوز”، وهي وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، فإن الهجمات شملت طائرات مسيرة وصواريخ متجهة نحو مدينتي حيفا وتل أبيب الإسرائيليتين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، تسبب في اغتيال كبار قادة الجيش الإيراني وعدد من علماء الذرة، لترد إيران بقصف تل أبيب وتقتل عشرات الإسرائيليين حيث انتشر الذعر في دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قصف الجيش الإسرائيلي، التلفزيون الإيراني ما تسبب في انقطاع البث المباشر قبل أن يعود مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن العدوان على إيران يهدف إلى تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ.