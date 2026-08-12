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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«100 يوم صحة» تقدم آلاف الخدمات الطبية بالوادي الجديد

قوافل طبية
قوافل طبية
منصور ابوالعلمين

واصلت حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة بمحافظة الوادي الجديد، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والوقائية للمواطنين، حيث شهدت مراكز المحافظة تقديم حزمة موسعة من الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، إلى جانب إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل والأشعات والخدمات الطبية المساعدة.

وأوضح الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، أن حصاد خدمات الحملة شمل تقديم 4345 خدمة بالمعامل، و3085 خدمة بالعيادات الخارجية، و2625 حالة بالطوارئ، و509 خدمات للأسنان، إلى جانب تنفيذ 4101 زيارة منزلية للرائدات الريفيات، وإجراء 1126 من وسائل تنظيم الأسرة، و1268 كشفًا ضمن تنظيم الأسرة.

وقال إن الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين تضمنت 3852 ترددًا على خدمة الأخصائي، و2449 ترددًا على الطوارئ، و561 ترددًا على العلاج الطبيعي، بما يعكس تنوع الخدمات المقدمة واستهدافها مختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وشملت الخدمات المكملة التي جرى تقديمها خلال اليوم إجراء 1021 تحليلًا، و822 أشعة، و206 حالات غسيل كلوي، و279 خدمة للأسنان، و53 كيس دم، بالإضافة إلى 57 عملية جراحية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الطبية التي توفرها الحملة للمواطنين بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قوافل طبية

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