ربنا يسعد بيك مصر.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لـ عادل إمام

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تفاصيل زيارته لـ الفنان الكبير عادل إمام في منزله، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه قضى وقتا ممتعا مع الزعيم عادل إمام وسط حضور أسرته.

وقال تركي آل الشيخ عن زياته: “اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية”.

وأضاف: “وكعادته لم تخلُ الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابعا دقيقا لأعمال الصندوق، وأخبار الأفلام والمسرحيات”.

وتابع تركي آل الشيخ: الفنان الكبير عادل إمام قال لي جملة حتبقى عالقة في ذهني كثيراً، وهي "ربنا يسعد بيك مصر"، وقالي كمان إنه “بيتنفس المسرح” وإنه أحب الأماكن ليه.

وأضاف تركي آل الشيخ، رديت عليه وقلت: أنا ورامي ومحمد، بنجدد الآن فيلم البحث عن فضيحة، وأيضا شمس الزناتي، وكان سعيد جدا".

وأوضح: “الزعيم بيتابع الأهلي في كأس العالم، وشربت عنده أحلى شاي العروسة، ربنا يحفظه ويسعده، زي ما كان سبب في سعادة الملايين 60 سنة”.