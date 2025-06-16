غذاء المصريين في أمان.. احتياطي إستراتيجي يحمي موائد 100 مليون مصري من أي اضطرابات

في إطار الجهود المكثفة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لفترات مطمئنة، وذلك خلال مراجعة شاملة أجراها مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات التوزيع على مستوى الجمهورية.

متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد

استهدف الاجتماع مراجعة شاملة لمنظومة التموين، حيث تم استعراض مستويات المخزون في جميع المخازن التابعة للشركة القابضة وشركات الجملة.

كما ناقش المجتمعون كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع "جمعيتي" وبقالي التموين المنتشرة في كافة أنحاء مصر.

توجيهات وزارية لضمان الأمن الغذائي

أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، مطالباً بمتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات مطمئنة.

وشدد فاروق على أهمية هذه الإجراءات خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.

تطوير منظومة التوزيع

أشار الوزير إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين.

مشاركة واسعة من القيادات

حضر الاجتماع نخبة من القيادات، منهم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة.

كما شارك من جانب الشركة القابضة الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى قيادات الشركات التابعة.

رسالة طمأنينة للمواطنين

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، مما يرسل رسالة طمأنينة للمواطنين بأن غذاءهم في أمان وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية بانتظام.