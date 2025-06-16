قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تعرف علامات قبول فريضة الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه
مسؤول إيراني: إذا هاجمت إسرائيل مبان سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن
لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات
موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة
تصدوا لـ 90% من الصـــ.ـواريــ.ـخ .. ماذا تستخدم اســـــ.رائــ.يـــل في دفاعتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق
جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران
القبض على قاتل نائبة مينيسوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غذاء المصريين في أمان.. احتياطي إستراتيجي يحمي موائد 100 مليون مصري من أي اضطرابات

السلع
السلع
محمد صبيح

في إطار الجهود المكثفة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لفترات مطمئنة، وذلك خلال مراجعة شاملة أجراها مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات التوزيع على مستوى الجمهورية.

متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد

استهدف الاجتماع مراجعة شاملة لمنظومة التموين، حيث تم استعراض مستويات المخزون في جميع المخازن التابعة للشركة القابضة وشركات الجملة.

 كما ناقش المجتمعون كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع "جمعيتي" وبقالي التموين المنتشرة في كافة أنحاء مصر.

توجيهات وزارية لضمان الأمن الغذائي

أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، مطالباً بمتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات مطمئنة. 

وشدد فاروق على أهمية هذه الإجراءات خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.

تطوير منظومة التوزيع

أشار الوزير إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين.

مشاركة واسعة من القيادات

حضر الاجتماع نخبة من القيادات، منهم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة. 

كما شارك من جانب الشركة القابضة الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى قيادات الشركات التابعة.

رسالة طمأنينة للمواطنين

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، مما يرسل رسالة طمأنينة للمواطنين بأن غذاءهم في أمان وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية بانتظام.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين مخزون استراتيجي آمن منظومة التوزيع مشاركة واسعة من القيادات رسالة طمأنينة للمواطنين السلع الأساسية الأمن الغذائي احتياطي استراتيجي يكفي لفترات مطمئنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

ترشيحاتنا

إبراهيم دياز

قرار جديد من ريال مدريد بشأن المغربي إبراهيم دياز

أحمد شوبير

أحمد شوبير يكشف عن شرط بيراميدز لرحيل نجم الفريق

لاعبو النادي الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تكيس المبايض على خصوبة المرأة.. مشروبات تخلصك من سموم الجسم.. فوائد بالجملة للكنز الأسود إكتشفها

فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد