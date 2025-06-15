التموين: لا تهاون في الأمن الغذائي.. وصرف متأخرات البنجر والقصب في هذا الموعد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة والبرلمان يتحركان معًا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيتم مواجهته ببذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات والوصول إلى ما يرضي المواطنين.

وخلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الزراعة بمجلس النواب، أعلن فاروق عن انتهاء أزمة صرف مستحقات موردي البنجر وقصب السكر بحلول الأحد المقبل، مشددًا على أن ملف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يخضع لمتابعة يومية بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، قائلًا: "أنا مسئول عن الأمن الغذائي، وهذه مسؤولية لا تقبل التهاون."

وفيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، أوضح أن هناك تعليمات واضحة بضمان حصول الفلاح على أسعار تفوق المعدلات العالمية، مستشهدًا بسعر توريد القمح وقصب السكر، باعتبارهما نموذجًا لترجمة التوجهات الرئاسية في دعم الزراعة والفلاح المصري.

وأشار إلى زيادة إنتاجية القمح هذا العام بنسبة تقارب 17% مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن توقيت التسعير المناسب ساهم في هذه الزيادة، إلى جانب خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال خمس سنوات عبر التوسع في الزراعة المحلية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.

وفي خطوة تستهدف ضبط الأسواق ودعم الشفافية في تسعير المحاصيل الزراعية، لفت إلى إطلاق البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرض القانون المنظم لها على مجلس النواب، مع التأكيد على دعم الحكومة للسوق الحر، دون التخلي عن آليات تنظيمية تضمن استقرار الأسواق.

وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة" يتم تحديثها يوميًا، وأن إدراجهم ضمن منظومة بطاقات التموين سيتم هذا الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والتأمين الصحي، ووصل حتى الآن إلى أكثر من 400 ألف مواطن.

وخلال الجلسة، استجاب الوزير لمطلب برلماني بشأن تحسين البنية التحتية لأحد مطاحن الفيوم، معلنًا تشكيل لجنة لبحث تركيب مغسلة للأقماح بالمطحن الآلي هناك.

وردًا على تعليقات النواب حول تلاعب بعض المخابز في الدقيق المدعم، شدد على وجود رقابة يومية على 35 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، مؤكدًا أن المخالفات يتم التعامل معها وفق القانون.

وفي ختام كلمته، أشار فاروق إلى تنويع مصادر استيراد القمح من 22 منشأ عالميًا، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يخضع لمتابعة رئاسية يومية.