وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية.. ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر

في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من جميع السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وقال إن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و "بقالي التموين " لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.