سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنون، خاصة بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك جاء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك الإصدارات إم جي 5 موديل 2024 .

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة إم جي 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- سعه محرك إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة إم جي 5 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 900 ألف جنيه .