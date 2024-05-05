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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سعر إم جي 5 موديل
سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنون، خاصة بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك جاء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك الإصدارات إم جي 5 موديل 2024 .

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- وسائل الأمان بـ  إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة  إم جي 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- سعه محرك إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد إم جي 5 موديل 2024 :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة إم جي 5 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

سعر إم جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 900 ألف جنيه .

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