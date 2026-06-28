مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم /الأحد/، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولتي الكويت و مملكة البحرين الشقيقتين باستخدام الصواريخ و الطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما، وتهديدا لأمنهما و استقرارهما، وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة و خفض التوتر في المنطقة.

وجددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي و المصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما و استقرارهما.

وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، و اللجوء إلى الحوار و الطرق السلمية لتسوية النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليميين.