مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو ويؤكد: انتفاضة لصون هوية الوطن

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة؛ قائلاً: "يسرني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة".

وأضاف رئيس الوزراء: "إن هذه المناسبة الخالدة ستظل نقطة مضيئة في سجل تاريخ الأمة المصرية، حيث مثلت انتفاضة لشعبنا العظيم من أجل صون هويته والذود عن مقدراته".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "وإننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المناسبة الوطنية المهمة، لندعو الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بالعافية والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالاستقرار والرخاء، مجددين العهد والوعد بمواصلة جهود التنمية والبناء، من أجل مصلحة بلدنا وشعبنا العظيم".