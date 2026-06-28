انطلاق دورة تدريبية في الآثار الإسلامية والقبطية بمؤسسة زاهي حواس للتراث

أطلقت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أولى فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الآثار الإسلامية والقبطية والتي تأتي في إطار برامج المؤسسة التعليمية والتأهيلية المستمرة لرفع كفاءة المهتمين وتنمية الوعي الأثري والحضاري.

التاريخ الإسلامي وقصة فتح مصر

واستهل المشاركون أول أيام الدورة بحضور محاضرة تأسيسية تناولت التاريخ الإسلامي، وقصة فتح مصر، مروراً بتأسيس مدينة الفسطاط وبناء جامع عمرو بن العاص، لتمثل مدخلاً تاريخياً شاملاً للمجموعات التدريبية.

كما تضمن البرنامج الميداني جولة موسعة في منطقة مصر القديمة، شملت شرحاً تاريخياً وفنياً مفصلاً لمعالم مجمع الأديان البارزة؛ حيث زار المتدربون الكنيسة المعلقة، كنيسة القديس جرجس، وكنيسة القديسين "سرجيوس وواخس" (أبو سرجة)، بالإضافة إلى زيارة المغارة التاريخية الفخرية التي لجأت إليها العائلة المقدسة واهتدت بها في رحلتها المباركة إلى مصر.

واختتمت الجولة بشرح تفصيلي لمعبد بن عزرا اليهودي الذي يعد أحد الشواهد التاريخية الفريدة بالمطقة.

وقد تولى إلقاء المحاضرة التأسيسية وتقديم الشرح التاريخي والأثري والفني لجامع عمرو بن العاص وكافة معالم مجمع الأديان، الكاتب الصحفي حسام زيدان، باحث ماجستير الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة والمحاضر في التاريخ والآثار الإسلامية.

وشهد اليوم الأول للدورة حضوراً متميزاً من المرشدين السياحيين، وطلاب كليات الإرشاد السياحي، والتاريخ، والآثار. ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه الدورة على مدار شهر ونصف، تتنقل خلالها المجموعات التدريبية بين مختلف المعالم والمنشآت الأثرية الإسلامية والقبطية بمحافظة القاهرة لتقديم تجربة علمية وميدانية متكاملة.

وقام على تنظيم وإشراف الفعالية فريق عمل متميز من المؤسسة ضم كلاً من الأستاذة شروق أحمد والأستاذة ناهد وليد، اللواتي حرصن على توفير كافة التسهيلات للمشاركين لضمان تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية ممكنة.