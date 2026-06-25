مؤسسة زاهي حواس ترد على الأكاذيب والافتراءات حول الهوية المصرية القديمة

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة علمية وتوعوية كبرى تحت عنوان: «الهوية المصرية القديمة بين الحقائق العلمية والافتراءات التاريخية»

ويلقي المحاضرة الدكتور محمود حامد الحصري، أستاذ الآثار واللغة المصرية القديمة المساعد بجامعة الوادي الجديد، حيث يقدم رؤية أكاديمية موثقة للرد على المزاعم الدخيلة التي تحاول النيل من أصالة الحضارة المصرية وتزييف حقائقها.

كشف الأكاذيب التي صدقها العالم عن المصريين القدماء

وتتناول المحاضرة مجموعة من المحاور الاستراتيجية البالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها كشف الأكاذيب التي صدقها العالم عن المصريين القدماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة الشائعة دولياً. كما تسلط الضوء على كيفية احتكار الغرب لكتابة تاريخ مصر لقرون طويلة، وتناقش استخدام الغرب للإعلام والسينما في تشويه الحضارة المصرية القديمة ومحاولات طمس الهوية عبر المنصات الفنية والعالمية، بالإضافة إلى استعراض بعثات الآثار الأجنبية وتقييم دورها الإيجابي والسلبي على مدار التاريخ.

وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع رسالة المؤسسة في تعزيز الوعي الأثري، والدفاع عن الهوية الحضارية لمصر بأساليب علمية رصينة قادرة على مواجهة الافتراءات التاريخية وتوعية الأجيال الجديدة بحقيقة تاريخهم العريق.

ومن المقرر أن تقام المحاضرة بمقر قصر الأمير طاز، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً (7:00 PM).