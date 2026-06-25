قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
بعد أزمة العراق .. العواصف تهدّد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الخميس 25-6-2026.. والشعبة تزف خبرا سارا للمقبلين على الزواج
أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم
وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس ترد على الأكاذيب والافتراءات حول الهوية المصرية القديمة

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة علمية وتوعوية كبرى تحت عنوان: «الهوية المصرية القديمة بين الحقائق العلمية والافتراءات التاريخية» 
ويلقي المحاضرة الدكتور محمود حامد الحصري، أستاذ الآثار واللغة المصرية القديمة المساعد بجامعة الوادي الجديد، حيث يقدم رؤية أكاديمية موثقة للرد على المزاعم الدخيلة التي تحاول النيل من أصالة الحضارة المصرية وتزييف حقائقها.

كشف الأكاذيب التي صدقها العالم عن المصريين القدماء

وتتناول المحاضرة مجموعة من المحاور الاستراتيجية البالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها كشف الأكاذيب التي صدقها العالم عن المصريين القدماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة الشائعة دولياً. كما تسلط الضوء على كيفية احتكار الغرب لكتابة تاريخ مصر لقرون طويلة، وتناقش استخدام الغرب للإعلام والسينما في تشويه الحضارة المصرية القديمة ومحاولات طمس الهوية عبر المنصات الفنية والعالمية، بالإضافة إلى استعراض بعثات الآثار الأجنبية وتقييم دورها الإيجابي والسلبي على مدار التاريخ.

وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع رسالة المؤسسة في تعزيز الوعي الأثري، والدفاع عن الهوية الحضارية لمصر بأساليب علمية رصينة قادرة على مواجهة الافتراءات التاريخية وتوعية الأجيال الجديدة بحقيقة تاريخهم العريق.

ومن المقرر أن تقام المحاضرة بمقر قصر الأمير طاز، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً (7:00 PM).

مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس المصري القديم المصريين القدماء ندوات زاهي حواس الحضارة المصرية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

المعاشات

زيادة 15% بدءًا من يوليو.. كيف دعمت الدولة أصحاب المعاشات على مدار 12 عامًا؟

صورة أرشيفية

أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر.. مكاسب اقتصادية بمليارات الجنيهات وخطوة نحو ريادة الطاقة النظيفة

بعد وفاة طفل الـ 3 سنوات بالقاهرة.. لماذا يموت الأطفال داخل السيارات المغلقة؟

بعد وفاة طفل 3 سنوات.. مفاجأة عن سبب موت الأطفال داخل السيارات المغلقة

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد