مؤسسة زاهي حواس تنظم ندوة «مواكب القاهرة» بقصر الأمير طاز

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم ندوة ثقافة وتراثية كبرى تحت عنوان: «مواكب القاهرة .. رحلة في تراث الاحتفالات المصرية» الثلاثاء القادم بقصر الأمير طاز.

ثراء التراث الاحتفالي المصري

ويقدم هذه الندوة محمد مندور، الكاتب والباحث في التراث الثقافي ومستشار وزير الثقافة الأسبق. وتأتي الندوة في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتسليط الضوء على ثراء التراث الاحتفالي المصري، وإبراز ما تتميز به الثقافة المصرية من قدرة فريدة على الحفاظ على تقالعيدها ورموزها عبر آلاف السنين، مع التأكيد على أهمية توثيق هذا التراث الثقافي والاستفادة منه في تعزيز الوعي الحضاري لدى الأجيال الجديدة.

وتتناول الندوة تاريخ المواكب والاحتفالات في مصر عبر العصور المختلفة، بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مروراً بالعصور الإسلامية ووصولاً إلى الاحتفالات الشعبية والوطنية في العصر الحديث، باعتبارها أحد أبرز مظاهر التعبير عن الهوية الثقافية للمصريين.

كما يناقش المحاضر الجذور التاريخية للمواكب في الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك مواكب الآلهة، الأعياد الكبرى، البوارق المقدسة، والمواكب الملكية.

كذلك تسلط الندوة الضوء على تطور المواكب والاحتفالات في مصر الإسلامية، وما شهدته من تنوع كبير في المناسبات الرسمية، الدينية، والشعبية، مع استعراض الأعلام، البوارق، والرموز الاحتفالية ودلالاتها الحضارية والثقافية. ويختتم اللقاء بمحور خاص يركز على المواكب والاحتفالات باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية المصرية، ووسيلة حيوية لحفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الانتماء الوطني.