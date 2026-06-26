زاهي حواس يطلق مشروع "كليوباترا: الحقيقة" عبر تجربة واقع افتراضي من قصر ريالي بميلانو

عقد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس مؤتمرا صحفيا في قصر ريالي بمدينة ميلانو، أعلن خلاله عن إطلاق مشروع «كليوباترا: الحقيقة»، وهو تجربة مبتكرة تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي (VR) لاستعراض قصة حياة الملكة كليوباترا.

وشهد المؤتمر حضورا دبلوماسيا وإعلاميا لافتا، على رأسه وليد عثمان، قنصل مصر في ميلانو، والخبير السياحي وليد البطوطي سفير المرشدين السياحيين بالعالم إضافة إلى حشد إعلامي كبير بلغ قرابة 150 صحفيا.

مقبرة الملكة كليوباترا

أكد الدكتور زاهي حواس أن هذا العمل قد تم تنفيذه بالتعاون مع الدكتورة كاثلين مارتينيز، التي تقود حالياً أعمال الحفائر في "تابوزيريس ماجنا" بحثاً عن مقبرة الملكة كليوباترا.

وأشار حواس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة الكشف عن الحقيقة التاريخية حول كليوباترا، ليس فقط بوصفها أسطورة، بل باعتبارها ملكة قوية، وقائدة سياسية بارعة، وإحدى أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في التاريخ.

ومن المقرر أن ينطلق العرض العالمي لهذه التجربة في الأول من نوفمبر 2026، حيث ستصحب المشاهدين في رحلة غامرة تستمر لمدة ساعتين، تتناول تفاصيل حياة كليوباترا وقصتها التاريخية. ومن المتوقع أن تنتقل هذه التجربة عقب عرضها في ميلانو إلى القاهرة، لتبدأ من بعدها جولة عالمية تجوب دول العالم، مما يتيح للجمهور فرصة استثنائية لمعايشة التاريخ بأسلوب تكنولوجي متطور.