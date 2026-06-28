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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي بدأت أعمالها أمس والمستمرة حتى يوم ١٧ يوليو القادم ، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون علي الجميع.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة (٥٢) حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية (١٩) قيراطاً و (٩) سهماً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة (٤٢) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة (١٠) قيراطاً و (٧) سهماً ، بمركز ( الزقازيق - منيا القمح - اولاد صقر) وإزالة (١٠) حالة تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة (٩) قيراطاً و (٢) سهماً ، بمراكز ( بلبيس - منيا القمح).

كما أسفرت الحملة عن إزالة ٤٧ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية بمساحة ٢٣٤٢ متراً.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

الشرقية محافظ الشرقية التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

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إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
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