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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الزقازيق تطلق قافلة حياة كريمة بكفر عطا الله سلامة وتقدم خدمات طبية لـ 2100 مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واصلت جامعة الزقازيق دورها المجتمعي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال إطلاق قافلة طبية وتوعوية وتنموية شاملة بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لمركز الزقازيق لتقديم خدمات متكاملة لأهالي القرية وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والمتخصصين في العديد من التخصصات الطبية شملت الباطنة والقلب والرمد وطب الأسرة والأطفال والأنف والأذن والجلدية والجراحة والأورام والعظام والمسالك البولية والصدر والأسنان والمخ والأعصاب حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية 2100 حالة مع تحويل 15 حالة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنفيذ عدد من المبادرات الصحية المهمة إذ دشنت كلية الطب حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي تضمنت التوعية بأهمية الفحص الذاتي للسيدات وشرح الطريقة الصحيحة لإجرائه بما يسهم في الاكتشاف المبكر ورفع معدلات الوقاية كما نظم أطباء طب الأسرة ندوة توعوية حول أسباب النزلات المعوية لدى الأطفال وطرق الوقاية وآليات التعامل السليم معها.

وفي إطار دعم صحة الأسرة شاركت سيارة تنظيم الأسرة في توقيع الكشف الطبي على سيدات القرية مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الصحية اللازمة.

وامتدت خدمات القافلة إلى الجانب البيطري حيث قامت الإدارة البيطرية بالكشف على الحيوانات وتجريعها وصرف العلاج اللازم لها بما يدعم الثروة الحيوانية ويعزز جهود التنمية الريفية.

وشاركت كلية الصيدلة في صرف الأدوية بالمجان للمرضى مع تقديم الإرشادات الدوائية وشرح الجرعات الصحيحة ومواعيد تناول العلاج لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية.

كما نظمت كلية التربية النوعية ندوة توعوية حول إعادة تدوير الجلود القديمة والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات صغيرة بينما قدمت كلية الحقوق ندوة تثقيفية تناولت إجراءات نقل الملكية في عقود البيع وأهم الجوانب القانونية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية بهدف نشر الوعي القانوني بين المواطنين.

وفي السياق ذاته نفذت كلية التمريض حملة للكشف عن أمراض ضغط الدم شملت قياس الضغط للمستفيدين والتوعية بمخاطر ارتفاع وانخفاض ضغط الدم وسبل الوقاية منهما مع توجيه الحالات التي تحتاج إلى متابعة للعيادات المختصة إلى جانب تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفيات الجامعة لدعم المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم.

وأكدت الدكتورة حنان النحاس أن القوافل الشاملة تجسد رؤية الجامعة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تكامل الأدوار بين مختلف الكليات والقطاعات مشيرة إلى أن تنوع الخدمات الصحية والتوعوية والبيطرية والقانونية يعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة متكاملة.

وشهدت القافلة التي نُفذت تحت إشراف محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود جامعة الزقازيق في تقديم خدمات طبية وتوعوية وتنموية شاملة.

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