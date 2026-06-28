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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام في امتحانات اللغة العربية بالثانوية العامة بالشرقية

لجنة امتحانية
لجنة امتحانية
محمد الطحاوي

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه لم يتم رصد اي شكوي او بلاغ بخصوص امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة الي الآن وأن الامتحانات تسير في حالة من الهدوء والانتظام.

وأضاف المصدر أن غرفة عمليات المديرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة لم تستقبل اي شكوي او تأخر في فتح اي من اللجان الامتحانية بمختلف اي من الإدارات التعليمية وتم دخول الطلاب في سهولة ويسر.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ).

الشرقية بمحافظة الشرقية امتحان اللغة العربية التربية والتعليم بالثانوية العامة

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