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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف أستراليا قبل مواجهة مصر في المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
القسم الرياضي

حسم منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

نقاط قوة أستراليا  

يمتلك منتخب أستراليا بين صفوفه عناصر شابة يأتي فى مقدمتها إيرانكوندا ذو الـ 20 عاما من ناشئين فريق بايرن ميونخ الألماني ومحترف فى الوقت الراهن ضمن صفوف فريق واتفورد الإنجليزي ويشغل مركز الجناح ويتسم بالسرعة وسجل هدفا في شباك تركيا فى مونديال 2026.

منتخب أستراليا معدل أعمار لاعبيه من 20 لـ 22 سنة فقط بإستثناء 3 لاعبين أعمارهم تتراوح بين 26 و27 و30 عاما ويمتلكون اللياقة البدنية العالية والحيوية.

حارس المرمى منتخب كانجارو أستراليا يمتاز بالطول الفارع ذو الـ 190 سـم وأيضا ثنائي الدفاع يتراوح الطول من 190 لـ 198 سـم ومتميزون في الكرات الهوائية ويتعين على نجوم منتخب مصر التعامل مع ذلك عبر اللعب على الأرض والإختراقات من العمق. 

منتخب أستراليا خاض فى المونديال 3 مباريات بـ 3 طرق لعب مختلفة ويمتلك المرونة والأدوات.

خاض منتخب أستراليا مباراته أمام باراجواي والتى انتهت بالتعادل السلبي بطريقة لعب دفع خلالها بـ 5 مدافعين ومهاجم وحيد.

وتعرض منتخب أستراليا فى مباراته الثانية بدور المجموعات أمام أمريكا للخسارة بهدفين دون رد.

وخاض منتخب الكانجارو أمام أمريكا عبر الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الدفاع والإعتماد على 2 مهاجمين.

وتغلب منتخب أستراليا على نظيره منتخب تركيا بهدفين دون رد ولعب بـ 5 مدافعين و2 مهاجمين.

نقاط ضعف الكانجارو 

منتخب أستراليا لا يفضل خلال خطط اللعب فى المونديال الإستحواذ ولم تستقبل شباكهم سوى هدفين فقط في 3 مباريات من دور المجموعات.

ويعتبر منتخب أستراليا من أقل فرق المونديال تمريرًا للكرة لكونه لا يفضل الإستحواذ على الكرة ولا يتميزون بالقدرة على استرجاع الكرة.

منتخب مصر منتخب أستراليا مونديال 2026 كأس العالم حسام حسن

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