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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدرندلي يطمئن الجماهير على صلاح : إصابة بسيطة .. وأحمد موسى : دعم منتخب مصر الآن فرض عين دول في مهمة قومية | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي


الدرندلي يطمئن الجماهير على صلاح : إصابة بسيطة
كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، آخر تطورات الحالة الصحية لقائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الأخيرة لا تدعو للقلق، وأن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على تجهيزه للمواجهة المقبلة.


ناجي فرج : الذهب ارتفع 65% في 2025 .. ومفاجأة قبل نهاية 2026
أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 60% و65%.


مهمة وطنية قومية .. أحمد موسى : دعم منتخب مصر الآن فرض عين
علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران.


بعد ضمان حصول الفراعنة على 11 مليون دولار.. مفاجأة بشأن قيمة مكافأة التأهل لدور الـ16 بالمونديال
هنأ خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر في المونديال، الشعب المصري على التأهل للدور الـ32 للمنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم.


الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء آخر عام بلغ 600 ألف طن
أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مع وزير الزراعة التوسع في إنشاء محطات حديثة للثروة الحيوانية، بهدف دعم الأمن الغذائي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.


أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة أمام إيران .


الأغذية المصنعة .. استشاري يكشف تأثيرها على المخ والكلى والجهاز العصبي
أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن المواد الحافظة ليست جميعها ضارة بالصحة، موضحًا أن استخدامها يتم وفق ضوابط علمية ونسب محددة، إلا أن الإفراط في تناول الأغذية المصنعة الغنية بهذه المواد قد يؤدي إلى آثار تراكمية تؤثر سلبًا على صحة الإنسان مع مرور الوقت.


منظومة في طريقها للتحول.. خبير يكشف كيف يضمن الدعم النقدي وصول المساندة لمستحقيها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة مستمرة في دعم المواطنين عبر منظومة السلع التموينية والخبز، موضحًا أن ملايين المصريين يستفيدون من برامج الدعم الحالية، حيث يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى نحو 63.5 مليون مواطن، بينما يستفيد قرابة 68 مليون مواطن من دعم الخبز.


متحدث البترول: التكنولوجيا ركيزتنا الأساسية لمضاعفة الإنتاج
​أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع التكنولوجيا الحديثة وعمليات الاستكشاف المتطورة على رأس أولوياتها لتحقيق الخطة الخمسية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

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