الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء آخر عام بلغ 600 ألف طن

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مع وزير الزراعة التوسع في إنشاء محطات حديثة للثروة الحيوانية، بهدف دعم الأمن الغذائي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدولة لديها خطة لتنمية الثروة الحيوانية، تبدأ بالاهتمام بمشروع البتلو، مع توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 46 ألفًا، لتنمية وتسمين أكثر من 538 ألف رأس ماشية، باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وأوضح أن وزارة الزراعة تمنع ذبح العجول التي يقل وزنها عن 100 كيلو، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الوزن المناسب للذبح يبدأ من نحو 400 كيلو، بما يوفر لصاحبه نحو 250 كيلوا من اللحوم الصافية.

وتابع أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء خلال آخر عام بلغ نحو 600 ألف طن، مؤكدًا أن الإنتاج يشهد زيادة سنوية، حيث بلغ في العام السابق 555 ألف طن، بزيادة قدرها 8%.