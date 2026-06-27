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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة: إنتاج الألبان يرتفع لـ7 ملايين طن وخطة للتوسع بالسلالات المحسنة

الألبان
الألبان
اخبار توك شو

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من الألبان وصل إلى 7 ملايين طن خلال العام الجاري، مقارنة بـ6.5 مليون طن في العام الماضي، بزيادة بلغت 8%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة خطة وضعتها وزارة الزراعة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدولة تدعم مشروعات الإنتاج الحيواني من خلال آليات تضمن توجيه التمويل بالشكل الصحيح، حيث لا يتم تسليم الأموال للمستفيد مباشرة، وإنما يتم اختيار المورد المناسب، والتأكد من جاهزية مكان التربية، ثم تُسدد قيمة التمويل للمورد وليس للمستفيد.

وأوضح أن الوزارة تتابع المستفيدين بشكل مستمر، وتعمل على حل أي مشكلات تواجههم، كما توفر تأمينًا على الحيوانات التي يتم شراؤها ضمن هذه المشروعات.

وتابع أن الوزارة تنفذ مشروعًا واعدًا يتمثل في إنشاء مزرعة نموذجية للجاموس المصري المحسن بسلالات إيطالية، بطاقة استيعابية تبلغ 1500 رأس ماشية في غرب المنيا، موضحًا أن هذه السلالات تتميز بارتفاع إنتاجيتها من الألبان واللحوم.

وأضاف أن المستهدف هو التوسع في هذه التجربة من خلال إنشاء خمس محطات مجاورة، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 30 ألف رأس ماشية، مع تنفيذ برامج للتحسين الوراثي عبر التهجين بين السلالات المستوردة عالية الإنتاجية والسلالات المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف المناخية المصرية، بهدف إنتاج سلالات تجمع بين الإنتاجية العالية والقدرة على التأقلم.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك سلالات متخصصة في إنتاج اللحوم تحقق زيادة وزنية تصل إلى 1.5 كيلو يوميًا، مقارنة بنحو 700 جرام قبل التحسين الوراثي، كما توجد سلالات متخصصة في إنتاج الألبان يصل متوسط إنتاجها إلى أكثر من 20 كيلو  يوميًا، بعدما كان لا يتجاوز 7 كيلو  قبل تنفيذ برامج التحسين.

الزراعة السلالات الألبان

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