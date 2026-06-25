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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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البانيه بـ170 جنيه..أسعار الفراخ اليوم الخميس بعد الهبوط

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد اسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا ملحوظا في الأسواق ، بعد انخفاضها الكبير الذي تشهده خلال الايام الأخيرة ، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات ليصل لحوالي ٦٨ جنيهاً، كما يرتفع سعر البيض اليوم في  ليسجل في الأسواق حوالي 90 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 يونيو 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

حافظ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع على استقراره عند 56 جنيها، بينما سجل في أسواق التجزئة للمستهلك نحو 68 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الخميس للمستهلك

سجل البانيه اليوم الخميس للمستهلك في الأسواق ما بين 170 - 190 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة السكنية.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 72 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق والمحلات إلى حوالي 82 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات

استقرت أسعار الفراخ الأمهات اليوم، حيث سجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 50 جنيها، في حين يتم تداوله للمستهلك النهائي داخل المحال التجارية بمستوى 60 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع عند 80 جنيها، ليصل إلى المستهلك النهائي في الأسواق  بحوالي 90 جنيها للكيلو.
 


سعر البيض اليوم
 


وسجلت كرتونة البيض الأبيض 78.5 جنيه بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا، دون تغيير عن الأسعار السابقة.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 88.5 جنيه بالمزرعة و90.5 جنيه للمستهلك، محافظًا على تداوله أعلى مستوى 90 جنيهًا للمستهلك.

فيما واصل البيض البلدي استقراره ليسجل 87.5 جنيه بالمزرعة و89 جنيهًا للمستهلك.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر نجح على مدار سنوات طويلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الزيني أن منتجي البيض يتكبدون خسائر كبيرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج طبق البيض تجاوزت 105 جنيهات، في حين يُباع بنحو 75 جنيهًا فقط، ما يضع المنتجين تحت ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بحجم استهلاكي كبير، مطالبًا الهيئة العامة للسلع التموينية بالتدخل لشراء الفائض من إنتاج الدواجن المحلية وطرحه في الأسواق في صورة دواجن مجمدة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

تقليل الفاتورة الدولارية

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم المنتج المحلي، والحفاظ على استقرار القطاع، إلى جانب المساهمة في تقليل الفاتورة الدولارية المرتبطة باستيراد الدواجن، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الأجنبية.

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