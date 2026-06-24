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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

تراجع قوي تشهده  أسعار الدواجن في المزارع والاسواق، حيث انخفض سعر الكيلو  بنحو 48 جنيها، حيث تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع تحت مستوى الـ 60 جنيها، ووصلت إلى 58 جنيها المزارع، بعد أن كانت وصلت في وقت سابق إلى 106 جنيهات.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 70 و75 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وتضرب أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت إلى 58 جنيها.

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 58 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 70 و75 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 58 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 70و75 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 90و95 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".
 

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.


أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 75 و90 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 80 و95 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10و11 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

كتكوت فيومي 8جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.
 

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 75و77 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 170 و200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 120 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

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