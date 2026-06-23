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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شرش اللبن.. المكون السحري في المنزل لبناء العضلات وتعزيز الصحة

شرش اللبن
شرش اللبن
ريهام قدري

أكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري  أن مصل اللبن أو ما يعرف بـ"شرش اللبن" يعد من المكونات الغذائية المهمة التي غالبًا ما يتم التخلص منها دون معرفة قيمته الصحية الكبيرة، مشيرة إلى أنه يحتوي على مجموعة من البروتينات عالية الجودة والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة المختلفة.


وأوضحت أن شرش اللبن هو السائل الذي ينفصل عن الحليب أثناء صناعة الألبان والأجبان، ويتميز باحتوائه على بروتينات ذات قيمة غذائية مرتفعة، نظرًا لاحتوائه على الأحماض الأمينية الكاملة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، ما يجعله عنصرًا مهمًا للرياضيين وكبار السن والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

وأضافت أن مصل اللبن يحتوي على العديد من المكونات الغذائية المهمة، من بينها اللاكتوز الذائب في الماء، وأملاح معدنية، وبروتينات مثل ألفا لاكتالبومين وبيتا لاكتالبومين، إلى جانب الأجسام المضادة التي تساعد على مقاومة البكتيريا، فضلًا عن مجموعة من الإنزيمات والهرمونات والعوامل الداعمة لصحة الجسم.

وأشارت إلى أن بروتين مصل اللبن ينتج من تخثر الكازيين الموجود في اللبن، وهو من البروتينات التي تسهم في تقوية العضلات وزيادة نموها، خاصة لدى الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، لاحتوائه على أحماض أمينية مهمة مثل الجلوتامين الذي يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وتسريع عملية التعافي بعد المجهود البدني.

ولفتت إلى أن تناول بروتين مصل اللبن قد يساعد الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية على التحكم في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يساهم في تقليل الرغبة في تناول الطعام ودعم جهود فقدان الوزن، كما أنه يعزز استجابة الجسم لبناء الأنسجة العضلية مقارنة ببعض أنواع البروتين الأخرى.

وأكدت كذلك أن مصل اللبن يمتلك خصائص داعمة لجهاز المناعة، بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة وعناصر تساعد الجسم على مقاومة الأمراض وتعزيز كفاءته الدفاعية.

وفي ختام حديثها، أوضحت الدكتورة سماح نوح أن شرش اللبن لا يقتصر استخدامه على الفوائد الغذائية فقط، بل يمكن الاستفادة منه داخل المطبخ في العجن أو تخليل بعض الأطعمة، حيث يضيف نكهة مميزة ويوفر وسطًا حامضيًا يساعد على الحد من نمو البكتيريا في المخللات، مع ضرورة عدم خلطه بالماء للحفاظ على خصائصه.

سماح نوح مصل اللبن شرش اللبن

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