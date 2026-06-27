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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

7 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالاسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن تعاود الصعود مرة أخرى ليسجل سعر الكيلو 62 جنيها بعد أن سجل 55 جنيها منذ أيام قليلة أى ارتفعت 7 جنيهات ، كما حافظت أسعار البيض على هدوئها اليوم السبت بالبورصة والأسواق .
 

أسعار الدواجن 


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود، حيث وصل سعر الكيلو لـ  62  جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  55 جنيها منذ أيام، وتصل  للمستهلك بسعر 72 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 57 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  80 جنيها بعدما كان سعرها 102 جنيه وتصل للمستهلك بـ92 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 112 جنيهًا.


سعر كيلو البانيه

الدواجن


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 250 إلى 160 و170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60لـ 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و60 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جنيها جملة، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 65 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا.
 

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.

من جانبه، أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج البيض في مصر ارتفع 14% خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تعزيز المعروض بالسوق المحلية.

 

الدواجن

وقال سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية ، إنه تم فتح باب تصدير البيض، مشيرًا إلى أن مصر بدأت ولأول مرة تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق والدول الجديدة.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع يسعى إلى التوسع في إنتاج البيض المجفف، نظرًا لسهولة تخزينه لفترات طويلة، بما يدعم الصناعات الغذائية ويعزز فرص التصدير.

كما أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا الانخفاض يعد أمرًا إيجابيًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة البيع بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وأوضح  أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 55 و57 جنيهًا للكيلو، في حين تتجاوز تكلفة الإنتاج الفعلية ما بين 70 و75 جنيهًا، ما يعني استمرار تكبد المنتجين لخسائر مباشرة.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وارتفاع معدلات الإنتاج، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ.

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