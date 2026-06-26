قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هجومه على «أيباك».. أكثر من 700 حاخام أمريكي يطالبون زهران ممداني بالاعتذار
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط غزة
وصول جورج وسوف إلى مدينة إسطنبول التركية استعدادا لحفل الغد
الأرصاد: الطقس حار غدا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
روسيا : تبادل 160 أسيراً مع أوكرانيا بوساطة إماراتية
بدون زحام.. كيف تنقل بطاقتك التموينية لمحافظتك الجديدة إلكترونيًا؟
القارة العجوز تحترق.. موجة حر شبه مستحيلة تضرب أوروبا
560 .. سعر الجنيه الذهب الآن
للتجار والشركات.. حالات تلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري
بعد تداول شائعات استهداف أحد الأديرة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة راهب في الفيوم
ياسر جلال يعلق على الجدل قبل مباراة مصر وإيران : الرياضة ليست منصة للأجندات
قصة إنسانية مؤثرة.. لماذا يضع مهاجم السويد علم إريتريا على حذائه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبق البيض بـ90 جنيهًا .. ماذا يحدث في سوق الدواجن المصري؟

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

رغم تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، فإن هذه الانخفاضات تخفي وراءها أزمة حقيقية تهدد استقرار قطاع الثروة الداجنة؛ فبينما يستفيد المستهلك من الأسعار الحالية، يؤكد المنتجون أنهم يتكبدون خسائر متواصلة نتيجة بيع منتجاتهم بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية. 

وحذرت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

الدواجن

الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة يمثل مكسبًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة بيع الدواجن بأقل من تكلفتها الحقيقية.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الدواجن

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شكل تاني» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية داليا وفقي، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزارع يتراوح حاليًا بين 55 و57 جنيهًا، في حين تصل تكلفة الإنتاج الفعلية إلى ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، ما يعني أن المنتجين يتعرضون لخسائر مستمرة.

زيادة المعروض ووفرة الإنتاج

وأشار إلى أن تراجع الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة الإنتاج في الأسواق، بالتزامن مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن المنتج يعد الحلقة الأكثر تضررًا من الأوضاع الراهنة، موضحًا أن التاجر لا يتحمل حجم الخسائر نفسه الذي يتحمله المنتج، مطالبًا بوجود آلية تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين داخل السوق.

وحذر من أن استمرار الخسائر قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من المنظومة، وهو ما قد يؤدي في وقت لاحق إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، بما ينعكس سلبًا على المستهلك.

تحديات اقتصادية كبيرة

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح أن كرتونة البيض تباع من المزرعة بنحو 80 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 90 و95 جنيهًا، رغم أن تكلفتها الفعلية تقدر بنحو 110 جنيهات، ما يؤكد أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تدخلات تضمن استدامته.

الدواجن أسعار الدواجن تراجع أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض سعر كيلو الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

الثقافة توثق حصاد 100 يوم من النشاط الميداني وبناء الإنسان

صورة أرشيفية

الأحد بقصر ثقافة الغردقة.. انطلاق الملتقى الإقليمي الحادي عشر لأدباء جنوب الصعيد

حادث رأس سدر

القصة الكاملة لحادث رأس سدر.. والتصريح بدفن جثماني مستقلي الشاحنة المتسببة في التصادم

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد