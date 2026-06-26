طبق البيض بـ90 جنيهًا .. ماذا يحدث في سوق الدواجن المصري؟

رغم تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، فإن هذه الانخفاضات تخفي وراءها أزمة حقيقية تهدد استقرار قطاع الثروة الداجنة؛ فبينما يستفيد المستهلك من الأسعار الحالية، يؤكد المنتجون أنهم يتكبدون خسائر متواصلة نتيجة بيع منتجاتهم بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وحذرت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة يمثل مكسبًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة بيع الدواجن بأقل من تكلفتها الحقيقية.

سعر كيلو الدواجن

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شكل تاني» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية داليا وفقي، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزارع يتراوح حاليًا بين 55 و57 جنيهًا، في حين تصل تكلفة الإنتاج الفعلية إلى ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، ما يعني أن المنتجين يتعرضون لخسائر مستمرة.

زيادة المعروض ووفرة الإنتاج

وأشار إلى أن تراجع الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة الإنتاج في الأسواق، بالتزامن مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن المنتج يعد الحلقة الأكثر تضررًا من الأوضاع الراهنة، موضحًا أن التاجر لا يتحمل حجم الخسائر نفسه الذي يتحمله المنتج، مطالبًا بوجود آلية تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين داخل السوق.

وحذر من أن استمرار الخسائر قد يدفع عددًا من المنتجين إلى الخروج من المنظومة، وهو ما قد يؤدي في وقت لاحق إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، بما ينعكس سلبًا على المستهلك.

تحديات اقتصادية كبيرة

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح أن كرتونة البيض تباع من المزرعة بنحو 80 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 90 و95 جنيهًا، رغم أن تكلفتها الفعلية تقدر بنحو 110 جنيهات، ما يؤكد أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تدخلات تضمن استدامته.