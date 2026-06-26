وفرة الإنتاج وضعف الطلب يهددان صناعة الدواجن.. تحذيرات من خروج المنتجين وعودة موجة الغلاء

تشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مدفوعة بزيادة كبيرة في حجم الإنتاج مقابل ضعف واضح في القوة الشرائية لدى المواطنين، خاصة عقب انتهاء مواسم الأعياد.

تكلفة الإنتاج الفعلية

ورغم أن انخفاض الأسعار يمثل متنفسًا للمستهلكين، إلا أن المنتجين يواجهون تحديات متزايدة بسبب بيع الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، ما ينذر بخروج عدد من المربين من السوق.

مستقبل صناعة الدواجن

ويثير هذا المشهد مخاوف واسعة بشأن مستقبل صناعة الدواجن، وإمكانية حدوث نقص في المعروض خلال الفترة المقبلة، بما قد يمهد لعودة موجات ارتفاع الأسعار مجددًا.

وفرة الإنتاج وتراجع معدلات الشراء

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا حادًا نتيجة وفرة الإنتاج وتراجع معدلات الشراء، موضحًا أن السوق المحلية تتمتع بحالة إنتاجية جيدة للغاية دون وجود أية مشكلات تتعلق بالأعلاف أو انتشار الأمراض الوبائية.

قطاع الدواجن وبيض المائدة

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن قطاع الدواجن وبيض المائدة يشهد إنتاجًا غزيرًا يفوق معدلات الطلب الحالية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض بشكل كبير وأدى إلى انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.

الأوضاع الاقتصادية الراهنة

وأشار إلى أن المستهلك المصري أصبح أكثر حرصًا في إدارة أولوياته الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما انعكس على تراجع القوة الشرائية، بالتزامن مع الزيادة المستمرة في الإنتاج الداجني.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن فصلي الصيف والشتاء يشهدان عادة خروج بعض المنتجين من المنظومة الإنتاجية، محذرًا من أن استمرار الخسائر وتراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج قد يدفع المزيد من المربين إلى وقف نشاطهم، الأمر الذي قد يؤدي مستقبلاً إلى انخفاض المعروض وعودة أسعار الدواجن والبيض إلى الارتفاع.

الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن

وشدد عبد العزيز السيد على أن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن وبيض المائدة، رغم إيجابيته بالنسبة للمستهلك، يمثل خطرًا حقيقيًا على استدامة صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين حجم الإنتاج ومستوى الطلب أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق وحماية أحد أهم القطاعات الغذائية والإنتاجية في البلاد.