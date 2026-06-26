أخبار التوك شو | مفاجأة سارة لـ 11 مليون مواطن خلال أيام.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والبيض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

مفاجأة سارة لـ 11 مليون مواطن خلال أيام.. تفاصيل

حالة من الفرحة تسيطر على أصحاب المعاشات، بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15%، حيث تسبب هذا الخبر في فرحة 11 مليون مواطن.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15% تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 مليون مواطن سيستفيدون من هذه الزيادة.

الكرملين: روسيا منفتحة على عملية السلام في أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إن روسيا منفتحة على عملية السلام في أوكرانيا.

وأضافت الكرملين، أنه لا يمكن الحديث عن حياد الولايات المتحدة المطلق تجاه الصراع الأوكراني، وأن روسيا تثمن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.

من الضعف إلى التمكين.. أسرار نجاح الدولة الإسلامية بعد الهجرة النبوية

أكد الشيخ أحمد سعيد الفرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المناسبات الإيمانية التي يعيشها المسلمون، وفي مقدمتها الهجرة النبوية المباركة، لما تحمله من دروس عظيمة في الصبر والتخطيط وبناء الدولة.

وأضاف الفرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الإسلام، إذ انتقل المسلمون من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، ومن مجتمع محدود الإمكانات إلى دولة قوية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تنافس أكبر الإمبراطوريات في ذلك الوقت.

وأوضح أحمد سعيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع بما منحه الله من حكمة وقيادة أن يؤسس أمة قوية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدراسات والمؤلفات العالمية التي تناولت الشخصيات الأكثر تأثيرًا في التاريخ وضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة العظماء لما حققه من إنجازات حضارية وإنسانية.

الأرصاد: طقس صيفي مستقر اليوم.. ارتفاع الرطوبة يرفع الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط للرياح خلال فترات المساء والليل يساهم في تلطيف الأجواء.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 و37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، التي ترتفع بشكل أكبر على السواحل الشمالية لتتجاوز 85%.

رئيس قسم الزلازل يكشف سر "الزلزال التوأم" في فنزويلا: من أخطر الظواهر النادرة.. والتوابع قد تزيد حجم الكارثة

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن فنزويلا تعرضت لظاهرة نادرة تمثلت في وقوع زلزالين قويين في الموقع نفسه خلال أقل من دقيقة.

وأوضح “الهادي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الزلزال الأول بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد نحو 40 ثانية زلزال آخر بقوة 7.5 درجة، وهو ما أدى إلى تضاعف الموجات الزلزالية وزيادة حجم الدمار بشكل كبير.

لماذا تعد فنزويلا منطقة نشطة زلزاليًا؟

وأشار إلى أن فنزويلا تقع ضمن أحد الأحزمة الزلزالية النشطة عالميًا، نتيجة التقاء صفيحة البحر الكاريبي مع صفيحة أمريكا الجنوبية، وهو ما يؤدي إلى تراكم الضغوط داخل القشرة الأرضية حتى تتحرر في صورة زلازل قوية.

منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام منتخب إيران فجر السبت، ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفرعنة، سواء لحسم صدارة المجموعة أو تأكيد التأهل إلى الدور التالي، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر المنتخب وتفاؤل جماهيري بمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة مصر وإيران

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني صباح السبت في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري لمواصلة المشوار المونديالي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

المنتخب يرفع درجة الاستعداد

رفع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن درجة الجاهزية إلى أقصى مستوى، مع التركيز على الجوانب الفنية والذهنية، لضمان تقديم أداء قوي يليق بما حققه المنتخب في البطولة حتى الآن، خاصة بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا.

أسعار الدواجن وبيض المائدة.. مفاجأة للمواطنين بعد خسائر المربين



يتابع جميع المواطنين خلال الأشهر الأخيرة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الدواجن، والجميع يسأل هل هذه الانخفاضات مستمرة، أم سيكون هناك ارتفاعات جديدة.

حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات السلبية للانخفاض الحاد في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مؤكدًا أن استمرار تراجع الأسعار يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة صناعة الدواجن في مصر.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 26 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.57 جنيه

سعر الشراء: 49.47 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.24 جنيه

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.28 جنيه

سعر الشراء: 65.11 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.20 جنيه

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.49 جنيه

سعر الشراء: 13.47 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم.. الفراخ البيضاء تبدأ من 70 جنيها

واصلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض استقرارها في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، مدعومة بتوافر المعروض واستمرار ضخ السلع عبر المنافذ الحكومية والأسواق، بما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: 60 - 65 جنيهًا في المزارع، و70 - 75 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ الساسو: 90 جنيهًا بالمزارع، و105 - 110 جنيهات للمستهلك.

الفراخ البلدي: 100 جنيه بالمزارع، و110 - 120 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأحمر: 65 جنيهًا بالجملة، ومن 75 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 60 جنيهًا بالجملة، ومن 70 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

