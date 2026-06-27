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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 27-6-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان اليوم  السبت 27-6-2026  حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 85 و100 جنيه وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ 150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

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