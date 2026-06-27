الزراعة: توزيع 5.8 مليون شكارة أسمدة وضخ يومي لـ 120 ألف شكارة بالمحافظات

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات حاسمة وملزمة لجميع مديريات الزراعة، بجميع المحافظات، بالتواجد الميداني المستمر، واستمرار عمليات صرف الاسمدة المدعمة، داخل الجمعيات الزراعية على مدار 24 ساعة دون توقف، مع التأكيد على عدم تعطل الصرف نهائيًا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع، بهدف طمأنة المزارعين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات عليهم.

عمليات صرف الأسمدة

وشدد وزير الزراعة على حظر ربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمة، مؤكدًا أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية أخرى، وموجهًا قطاع شئون التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة اللحظية وضرب بيد من حديد على أي مخالفات تشوب عمليات التوزيع.

وأشار إلى أن عمليات الصرف والتشغيل تتم بشكل دقيق وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة مسبقًا، وتحت مظلة منظومة الحوكمة الرقمية ومن خلال "كارت الفلاح"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب أو الهدر في الحصص المقررة.

ووجه وزير الزراعة بتفعيل وتكثيف عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة، وربطها مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة حركة الشحن والصرف أولًا بأول، ورصد أي تكدسات أو مشكلات فنية داخل الجمعيات، والتدخل الفوري لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين وإزالة أي معوقات تواجه المنظومة.



ووجهت الوزارة تعهدًا رسميًا وقاطعًا لجميع مزارعي مصر يفيد بالتزام الدولة الكامل بصرف المقررات السمادية المخصصة لهم بشكل كامل على مدار الموسم الحالي، نافية بوضوح وجود أي نقص أو عجز يهدد المحاصيل الزراعية، لاسيما وأن حركة التوريد والصرف تشهد تنسيقًا رفيع المستوى بين الوزارة ومصانع الأسمدة لضمان التدفق اليومي للكميات المطلوبة.

صرف الاسمدة



وفي سياق متصل كشف الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، عن انه بلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى تاريخه نحو 5.8 مليون شيكارة، في حين يبلغ الرصيد الحالي الآمن المتوفر بالمخازن نحو 4.5 مليون شكارة، بالتزامن مع استقبال مخازن الجمعيات لتوريدات يومية منتظمة من المصانع تصل إلى 120 ألف شكارة، لتغطية متوسط الصرف اليومي للمزارعين والذي يتراوح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف شكارة.

وأوضح، ان الفترة الحالية هي ذروة عمليات الصرف للموسم، حيث نجحت المنظومة في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ وزارة الزراعة؛ ليرتفع الحد الأقصى للصرف اليومي من 300 ألف شكارة كأعلى معدل سابق، ويصل إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 420 ألف شكارة يتم توزيعها في يوم واحد، مؤكدا أن كافة المديريات وغرف العمليات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة بالكامل.