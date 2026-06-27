قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. ابدأ يومك بها واغتنم بركتها
استقرار أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 5800 جنيه اليوم السبت 27 يونيو
تعرف على تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام إيران
المجني عليه توسل إليه.. شهادة محاسب في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
حسام حسن: محمد صلاح طلب التغيير بسبب الإصابة.. ولدي ثقة في لاعبي المنتخب
رضا عبد العال: مبروك صعود الفراعنة ومحمد هاني من أفضل لاعبي المنتخب
الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط
خصم 50%.. المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
الفيفا يهنىء منتخب مصر بالتأهل لدور ال 32 من كاس العالم
الإصابات والإنذارات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل
لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اللغة الانجليزية بالقسم العلمي .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. حملات بيطرية وضبط أسمدة وتوسيع التعاون الدولي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 19 وحتى 25 يونيو الجاري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الرابع من يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة، حيث تنوعت الجهود بين التحرك الميداني، وتكثيف الخدمات البيطرية، وتوسيع التعاون الدولي، فضلا عن ضبط الأسواق ودعم المزارعين.

وفي هذا السياق، واصل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطه المكثف، حيث أعلن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر مكافحة التصحر COP18 عام 2028، في خطوة تعكس دور مصر الريادي في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. كما عقد الوزير عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الغذائي، من بينها شركتا "بيتي" و"المراعي"، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني.

وشهد الأسبوع أيضا بحث آفاق التعاون الزراعي مع وفد بولندي رفيع المستوى، إلى جانب تأكيد دعم مصر للأشقاء العرب من خلال نقل الخبرات الزراعية وتبادل المعرفة. كما تابع الوزير انتظام منظومة صرف الأسمدة، موجها باستمرار العمل خلال الإجازات لضمان عدم تأثر الموسم الزراعي.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية والداجنة، حققت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنجازات كبيرة، حيث تم إصدار 491 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذ حملات تحصين موسعة شملت نحو 8 ملايين جرعة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما تم فحص وعلاج أكثر من 80 ألف رأس ماشية، وعلاج نحو 65 ألف طائر، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 قافلة بيطرية مجانية في القرى، وإجراء أكثر من 16 ألف زيارة ميدانية ضمن أعمال الترصد الوبائي، بما يعزز من حماية الثروة الحيوانية.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط أكثر من 6 أطنان من الأسمدة المغشوشة والمهربة، مع تكثيف الحملات لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، حفاظا على حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أما في مجال التعاون الدولي والبحث العلمي، فقد شهد الأسبوع تعزيز الشراكات مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، حيث تم بحث التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية في مجال الصحة الحيوانية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجانب الصيني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. كما شاركت مصر في فعاليات دولية بالصين والمغرب لدعم الابتكار الزراعي وتبادل الخبرات.

وعلى مستوى المتابعة الميدانية، تم صرف نحو 4 ملايين شيكارة أسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي، مع إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية. كما تواصلت جهود تطوير الجمعيات الزراعية وتطهير المساقي، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.

وفي إطار دعم التنمية الريفية، أطلقت الوزارة مبادرة "القرية المنتجة" بالتعاون مع وزارات الصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل. كما تم دعم الابتكار الزراعي بما يخدم نحو 200 ألف مزارع، في حين تم اختيار مصر لاستضافة شبكة صحة الحيوان في منطقة البحر المتوسط، في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية في القدرات المصرية.

الزراعة التنمية الزراعية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

الاقتصاد الكندي

رغم الانكماش في الربعين الماضيين.. مسؤولو بنك كندا ينفون دخول الاقتصاد حالة ركود

خلال حفل توزيع الجوائز

العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي

سعرا العملات الأحنبية

في منتصف التعاملات.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد