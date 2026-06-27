الزراعة في أسبوع.. حملات بيطرية وضبط أسمدة وتوسيع التعاون الدولي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 19 وحتى 25 يونيو الجاري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الرابع من يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة، حيث تنوعت الجهود بين التحرك الميداني، وتكثيف الخدمات البيطرية، وتوسيع التعاون الدولي، فضلا عن ضبط الأسواق ودعم المزارعين.

وفي هذا السياق، واصل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطه المكثف، حيث أعلن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر مكافحة التصحر COP18 عام 2028، في خطوة تعكس دور مصر الريادي في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. كما عقد الوزير عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الغذائي، من بينها شركتا "بيتي" و"المراعي"، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني.

وشهد الأسبوع أيضا بحث آفاق التعاون الزراعي مع وفد بولندي رفيع المستوى، إلى جانب تأكيد دعم مصر للأشقاء العرب من خلال نقل الخبرات الزراعية وتبادل المعرفة. كما تابع الوزير انتظام منظومة صرف الأسمدة، موجها باستمرار العمل خلال الإجازات لضمان عدم تأثر الموسم الزراعي.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية والداجنة، حققت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنجازات كبيرة، حيث تم إصدار 491 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذ حملات تحصين موسعة شملت نحو 8 ملايين جرعة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما تم فحص وعلاج أكثر من 80 ألف رأس ماشية، وعلاج نحو 65 ألف طائر، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 قافلة بيطرية مجانية في القرى، وإجراء أكثر من 16 ألف زيارة ميدانية ضمن أعمال الترصد الوبائي، بما يعزز من حماية الثروة الحيوانية.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط أكثر من 6 أطنان من الأسمدة المغشوشة والمهربة، مع تكثيف الحملات لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، حفاظا على حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أما في مجال التعاون الدولي والبحث العلمي، فقد شهد الأسبوع تعزيز الشراكات مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، حيث تم بحث التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية في مجال الصحة الحيوانية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجانب الصيني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. كما شاركت مصر في فعاليات دولية بالصين والمغرب لدعم الابتكار الزراعي وتبادل الخبرات.

وعلى مستوى المتابعة الميدانية، تم صرف نحو 4 ملايين شيكارة أسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي، مع إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية. كما تواصلت جهود تطوير الجمعيات الزراعية وتطهير المساقي، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.

وفي إطار دعم التنمية الريفية، أطلقت الوزارة مبادرة "القرية المنتجة" بالتعاون مع وزارات الصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل. كما تم دعم الابتكار الزراعي بما يخدم نحو 200 ألف مزارع، في حين تم اختيار مصر لاستضافة شبكة صحة الحيوان في منطقة البحر المتوسط، في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية في القدرات المصرية.